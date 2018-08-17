"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

Мнения

"Настоящее предательство": МТС готов продать своих абонентов ФСБ

 Именно такой вывод сделали пользователи, когда представитель компании заявил, что оператор обсудит

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

«Мы пытались помочь»: Садальский выразил соболезнования по поводу смерти Зиновьева Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике Учёные: Сыр с плесенью поможет совершить прорыв в медицине В России заблокируют sim-карты всех операторов Звезду шоу «Минута славы» зарезали в собственном доме в Британии «Не лезьте в мою реальность»: Тимати разозлился из-за критики его роскошной жизни У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу
| | В Шотландии школьница застала подругу в кровати с учительницей

В Шотландии школьница застала подругу в кровати с учительницей

Сегодня, 15:28

37-летней Элизабет Смайли предъявили обвинение в нескольких эпизодах неуместного полового поведения по отношению к воспитанникам.

 

В Шотландии учительница пригласила 17-летнюю школьницу и ее одноклассницу к себе домой, где троица выпивала, а потом педагог позвала несовершеннолетнюю в другую комнату. Позже подруга девочки зашла туда и увидела обнаженную преподавательницу, лежавшую на подопечной.

Это не единственный момент, когда Смайли замечали в паре с ученицей. Их не раз видели в общественных местах: там они обнимались и держались за руки. Однажды наставница забрала ее с молодежного вечера, приехав за ней на автомобиле. Помимо этого, женщина общалась с другой 15-летней школьницей на откровенные темы, но свою вину в полиции она отрицает. Тем не менее, в суде вскоре пройдет ряд слушаний по ее делу.


Никита Готский
Новости по теме
В США учительница устроила групповой секс с учениками
В США учительница устроила групповой секс с учениками

В США в штате Арканзас развратная учительница соблазнила четырех школьников и устроила с ними групповой секс.

В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей
В Шотландии обнаружили место, где НЛО похищает людей

Долгие годы уфологи не могли найти ответ, куда чаще всего в Шотландии прилетают НЛО и почему в сельской местности пропадают не только животные, но и люди.…

Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой
Школьник сдал учительницу, с которой переспал, из-за стыда перед своей девушкой

В США в штате Пенсильвания родители 16-летнего школьника написали заявление в полицию. Взрослые обвинили учительницу естественных дисциплин в аморальном…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости