В Шотландии школьница застала подругу в кровати с учительницей

37-летней Элизабет Смайли предъявили обвинение в нескольких эпизодах неуместного полового поведения по отношению к воспитанникам.

В Шотландии учительница пригласила 17-летнюю школьницу и ее одноклассницу к себе домой, где троица выпивала, а потом педагог позвала несовершеннолетнюю в другую комнату. Позже подруга девочки зашла туда и увидела обнаженную преподавательницу, лежавшую на подопечной.

Это не единственный момент, когда Смайли замечали в паре с ученицей. Их не раз видели в общественных местах: там они обнимались и держались за руки. Однажды наставница забрала ее с молодежного вечера, приехав за ней на автомобиле. Помимо этого, женщина общалась с другой 15-летней школьницей на откровенные темы, но свою вину в полиции она отрицает. Тем не менее, в суде вскоре пройдет ряд слушаний по ее делу.

Никита Готский