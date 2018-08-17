Детки в клетке: вьетнамцы предложили внукам играть в курятнике

Пожилая супружеская чета из Вьетнама, решив обустроить во дворе своего дома небольшую птицеферму, обратилась в компанию по изготовлению сельхозоборудования. Старики попросили сделать им вместительный курятник.

Они обосновали своё желание тем, чтобы птицы находились не в тесных клетушках, а в просторном вольере. Двухметровая высота клеток позволит вольготно себя чувствовать даже крупным индюкам. Конструкция выполнена из стальной арматуры, с ограждениями из цепей. Такое просторное помещение позволит вместе с домашними птицами резвиться и внукам пожилых вьетнамцев.

Именно на это рассчитывали они, делая предложение по изготовлению вольера. Они надеются, что дети в клетке с птицами будут играть и приобщаться к общению с животным миром, а также смогут дать бабушке с дедушкой спокойно немного отдохнуть. Впрочем, специалисты-зоологи настаивают, что такое времяпрепровождение с домашними пернатыми – небезопасно. В помёте птиц находится масса инфекций, нежелательных для человека, тем более, для организма детей.

Дмитрий Брокгауз