Обнажённая официантка привела в восторг посетителей бара в США

В штате Мэрилэнд посетителей одного из баров обслуживала обнажённая официантка. Нагота была прикрыта лишь нарисованной на теле одеждой.

Бодиарт-художница и модель Джен Сейдел вместе с взрослой дочерью решили разыграть людей, и снять их реакцию на видео. Девушки нарисовали на полностью обнажённом теле модели джинсовые шорты и топ. Издалека обман не виден, но вблизи становится очевидно, что девушка обнажена.

Многие посетители первое время не замечали обмана, но особо глазастые замечали сразу что происходит, и спрашивали о нарисованной одежде. По бару быстро распространилась новость о необычной официантке, и многие начали с ней фотографироваться, делая комплименты за смелый эксперимент. Некоторые отмечали, что это неплохой способ справится с изматывающей жарой в летний день.

Это не первый раз, когда девушка занимается подобным. В 2017 году Джен гуляла в таком виде по одному из торговых центров, и многие посетители даже не обратили на неё внимания, настолько правдоподобно была нарисована одежда.

Святослав