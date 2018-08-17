«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

Мнения

«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

От Редактора

Нудист-дебошир: Пьяный Алексей Панин устроил очередное бесчинство на борту самолета

Похабного скандалиста, находящегося в нетрезвом виде, жестко наказали за буйство. От мерзких

Сюжеты:

У Крымского моста археологи нашли останки вымершего предка кита Фигура 50-летней Валерии в купальнике сразила поклонников «Подними-ка мне не веки»: Шнур сочинил хулиганскую песню для саундтрека «Гоголь. Страшная месть» Жители Австрии благодарят Владимира Путина за посещение страны Разоблачили: Ольга Бузова попалась на ужине с победителем шоу «Замуж за Бузову» «Ущерб по имиджу»: Главу МИД Австрии посылают в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу Он в этом году не выиграл ничего! Социальные сети усомнились в том, что Дзюба лучший «Вторая Бузова?»: Анна Седокова перестала грезить о мужчинах Тюменские медики вылечили пациентку с четвертой стадией рака Учёные нашли равноценную замену сексу Дизайнеры выведали верную длину мужских шорт В Саратове грабителя магазина с пистолетом «обезвредила» продавец
| | Обнажённая официантка привела в восторг посетителей бара в США

Обнажённая официантка привела в восторг посетителей бара в США

Сегодня, 13:45

В штате Мэрилэнд посетителей одного из баров обслуживала обнажённая официантка. Нагота была прикрыта лишь нарисованной на теле одеждой.

 

Бодиарт-художница и модель Джен Сейдел вместе с взрослой дочерью решили разыграть людей, и снять их реакцию на видео. Девушки нарисовали на полностью обнажённом теле модели джинсовые шорты и топ. Издалека обман не виден, но вблизи становится очевидно, что девушка обнажена.

Многие посетители первое время не замечали обмана, но особо глазастые замечали сразу что происходит, и спрашивали о нарисованной одежде. По бару быстро распространилась новость о необычной официантке, и многие начали с ней фотографироваться, делая комплименты за смелый эксперимент. Некоторые отмечали, что это неплохой способ справится с изматывающей жарой в летний день.

Это не первый раз, когда девушка занимается подобным. В 2017 году Джен гуляла в таком виде по одному из торговых центров, и многие посетители даже не обратили на неё внимания, настолько правдоподобно была нарисована одежда.


Святослав
Новости по теме
В США жители мегаполиса не заметили голую девушку среди толпы
В США жители мегаполиса не заметили голую девушку среди толпы

 Художница из Балтимора Джен Сейдель и ее дочь решились провести некий эксперимент. Совместным трудом женщины нарисовали прямо на коже модели Брианны Энтони…

В США девушка в нарисованной одежде на улице занималась йогой
В США девушка в нарисованной одежде на улице занималась йогой

Сейчас набирает популярность розыгрыши американской художницы Jen The Bodypainter из Калифорнии. Она для веселья использует обнаженных моделей. В этот раз в…

Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин
Обнажённая грудь Яны Кошкиной впечатлила мужчин

Актриса Яна Кошкина посчитала, что лучшим подарком на День защитника отечества для множества мужчин станет снимок её обнажённой груди, который был опубликован…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости