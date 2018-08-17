«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

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«Разорвать днище»: Елена Воробей предложила наказание для водителей-хамов

 Знаменитая юмористка, конечно же, шутила, хотя некоторым подобный юмор показался чрезмерным.

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| | Власти Колумбии предлагают людям отказаться от секса в жару

Власти Колумбии предлагают людям отказаться от секса в жару

Сегодня, 12:37

Громкое заявление сделал руководитель департамента здравоохранения Хулио Салас. Местные жители с юмором отнеслись к пожеланию чиновника.

Власти Санта-Марты (Колумбия) призывают горожан не заниматься сексом в жару, а также употреблять много воды и носить головные уборы. Чиновники отмечает, что в связи с температурой в 40 градусов врачебные учреждения курортного города Колумбии, который располагается на берегу Карибского моря, переполнены пациентами, страдающими от теплового удара. Население Санта-Марты относится скептически к заявлению Саласа и смеются над ним.

В апреле СМИ опубликовали материал о намерении правительства африканской страны Уганда запретить оральный секс в государстве. По мнению парламентариев, рот нужен для приема пищи, а не для секса. Кардиологи из США заявляют о пользе интимных актов, которые считают нормальной физактивностью и сказываются на сердце как прогулка по лестнице.


Никита Готский
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