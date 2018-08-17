Телеинтервью бывшего директора ЦРУ контролировали НЛО

Конспирологи давно подозревали бывшего директора ЦРУ в порочащих его связях с космическими пришельцами. Более того, они утверждают, что Джон Бреннан до сих пор находится под контролем представителей внеземной цивилизации. Недавно эта версия нашла своё подтверждение в эфире одного из телеканалов.

После отставки с поста директора ЦРУ, Бреннан часто появляется на телевидении в качестве эксперта. В одном из интервью в вечерней программе «Последнее слово с Лоуренсом О’Доннелом» бывший глава разведывательного управления стоял на фоне Капитолия и комментировал политику администрации Дональда Трампа и её связи с Кремлём. В какой-то момент за спиной Бреннана в ночном небе появились два светящихся объекта, один из которых впоследствии исчез.

В интернете началось массовое обсуждение этого происшествия. Сторонники конспирологических версий с удовлетворением увидели в этом проявление своей правоты. Они решили, что мир в очередной раз получил доказательства связи Бреннана с пришельцами. Ведь очевидно, что НЛО его контролирует даже во время появления на телевидении. Более трезвомыслящие люди возразили, что огоньки – это вертолёты, кружащиеся над правительственными кварталами, или же блики камеры.

Дмитрий Брокгауз