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| | Телеинтервью бывшего директора ЦРУ контролировали НЛО

Телеинтервью бывшего директора ЦРУ контролировали НЛО

Сегодня, 10:49

Конспирологи давно подозревали бывшего директора ЦРУ в порочащих его связях с космическими пришельцами. Более того, они утверждают, что Джон Бреннан до сих пор находится под контролем представителей внеземной цивилизации. Недавно эта версия нашла своё подтверждение в эфире одного из телеканалов.

После отставки с поста директора ЦРУ, Бреннан часто появляется на телевидении в качестве эксперта. В одном из интервью в вечерней программе «Последнее слово с Лоуренсом О’Доннелом» бывший глава разведывательного управления стоял на фоне Капитолия и комментировал политику администрации Дональда Трампа и её связи с Кремлём. В какой-то момент за спиной Бреннана в ночном небе появились два светящихся объекта, один из которых впоследствии исчез.

В интернете началось массовое обсуждение этого происшествия. Сторонники конспирологических версий с удовлетворением увидели в этом проявление своей правоты. Они решили, что мир в очередной раз получил доказательства связи Бреннана с пришельцами. Ведь очевидно, что НЛО его контролирует даже во время появления на телевидении. Более трезвомыслящие люди возразили, что огоньки – это вертолёты, кружащиеся над правительственными кварталами, или же блики камеры.


Дмитрий Брокгауз
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