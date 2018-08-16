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| | Смертельно опасный прыжок обезьяны с ЛЭП попал на видео

Смертельно опасный прыжок обезьяны с ЛЭП попал на видео

Сегодня, 21:45

Бесстрашный примат лишил жителей индийской деревни  энергоснабжения.

 

Смертельно опасный прыжок обезьяны с 30-метровой ЛЭП в индийской деревне Хадия попал на видео. Любительница экстрима залезла туда утром. На шее у животного была веревка и местные жители опасались, что его ударит током. Обезьяну пробовали приманить любимыми лакомствами – бананами и орехами, однако прыгунья не собиралась спускаться с линий электропередач. Очевидцам пришлось вызывать службу спасения.

Когда трое сотрудников природоохранной организации начали подниматься к примату, животное внезапно прыгнуло с высоты в 30 метров, и, удачно приземлившись на четыре лапы, убежало в лес.

После необычного происшествия с отважной обезьяной линии электропередач более трех часов находились без энергоснабжения.


Татьяна Преображенская
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