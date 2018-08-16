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| | В Латвии депутата атаковали с фаллосом из-за русских школ

В Латвии депутата атаковали с фаллосом из-за русских школ

Сегодня, 21:18

На чиновника напали, когда тот участвовал в автопробеге. Об этом он сообщил в Facebook.

 

Инцидент произошел, когда колонна машин ехала из Резекне в Зилупе. Перед въездом в Лудзу автомобили остановили пограничники для проверки документов. Депутат и представитель Русского союза Латвии Андрей Мамыкин заявил, что в этот момент его машину подрезала иномарка, из которой вышли пьяные молодые люди, которые стали пинать его транспорт и размахивать игрушечным фаллосом. Пограничник почти не отреагировал на произошедшее, так как от него требовалось всего лишь переписать номера автомобилей, направляющихся в приграничный район.

Автопробег организовал Русский союз Латвии и носил название «За русские школы». Его участники проехали сотни километров и провели пикеты в разных городах прибалтийского государства. Акция приурочена к изменениях в образовании Латвии, по которым к 2021 предусматривается переход всех школ на латышский язык, также запрещается обучение на русском языке в ВУЗах и колледжах.


Никита Готский
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