В Латвии депутата атаковали с фаллосом из-за русских школ

На чиновника напали, когда тот участвовал в автопробеге. Об этом он сообщил в Facebook.

Инцидент произошел, когда колонна машин ехала из Резекне в Зилупе. Перед въездом в Лудзу автомобили остановили пограничники для проверки документов. Депутат и представитель Русского союза Латвии Андрей Мамыкин заявил, что в этот момент его машину подрезала иномарка, из которой вышли пьяные молодые люди, которые стали пинать его транспорт и размахивать игрушечным фаллосом. Пограничник почти не отреагировал на произошедшее, так как от него требовалось всего лишь переписать номера автомобилей, направляющихся в приграничный район.

Автопробег организовал Русский союз Латвии и носил название «За русские школы». Его участники проехали сотни километров и провели пикеты в разных городах прибалтийского государства. Акция приурочена к изменениях в образовании Латвии, по которым к 2021 предусматривается переход всех школ на латышский язык, также запрещается обучение на русском языке в ВУЗах и колледжах.

Никита Готский