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| | В Лондоне в аварии погиб личный врач Елизаветы II

В Лондоне в аварии погиб личный врач Елизаветы II

Сегодня, 18:45

Трагический инцидент произошел вчера утром, когда пожилой человек ехал на велосипеде по Лондону.

 

Британская пресса пишет о смерти 67-летнего личного врача королевы Англии Елизаветы II Питера Фишера, на которого наехал грузовик, когда медик поворачивал на своем велосипеде с Хай Холборн-стрит. Ему оказали срочную врачебную помощь, но это не спасло его от смерти. Полиция в результате происшествия никого не задержала, расследование дела продолжается Скотленд-Ярдом.

Ранее западная пресса написала о желании Елизаветы II включить Меган Маркл в свое завещание, что дико не понравилось ее сыну принцу Чарльзу. После ее смерти трон займет именно он, поэтому принц недоволен тем, что его мать часть своего имущества передаст девушке африканских корней, хоть и связанной с королевским домом. Если Меган получит часть денег, то это значит, что королева обделит некоторых иных членов венценосного семейства.


Никита Готский
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