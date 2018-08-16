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| | НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии

НЛО в форме кольца был замечен в Бразилии

Сегодня, 18:18

В штате Пара, над небольшим городом Апеу был замечен НЛО в виде тарелки. 

Неопознанный летающий объект видели над дорогой с крайне оживленным движением. Никакого воздействия НЛО не оказывал, а просто завис на месте. Несколько пользователей засняли космический корабль и выложили ролик в Сеть. Загрузившие видеоролик пользователи заметили, что неопознанный объект появился не в вечернее время или ночью, а днем. 
По словам некоторых скептиков, утверждавших, что это может быть дым с фабрик, округлая форма это не стопроцентный признак НЛО. Но никаких предприятий поблизости не было. Еще несколько пользователей высказали мнение о том, что НЛО выглядел не очень естественно. Вид он имел такой, будто что-то было приклеено или нарисовано на объективе камеры.


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