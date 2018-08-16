В Африке ради ритуального жертвоприношения обезглавили ребёнка и раскололи череп

На Востоке Африке, в Малави, всё чаще стали лишать жизни в ритуальных целях.

Местные изверги не прятались от прессы и телевидения, гордо описывая, как именно происходило жертвоприношение. По данным расследования канала BBC, людей лишали жизни, чтобы привлечь удачу. Это делалось не для себя, а на заказ местных бизнесменов, которым не важен процесс, а только результат – успешность в предпринимательской деятельности. Всех жертв, выбранных для жуткой процедуры, обезглавили.

Среди них оказался и ребёнок. Последнему даже раскололи череп. Сторонники жестоких традиций заявляли журналистам, что именно голова является наиболее действенным элементом в ритуале. Несмотря на открытую демонстрацию извергов по телевидению, они смогли скрыться, а местная полиция не стала их преследовать. Предположительно, для жуткого процесса «колдуны» Малави забирали людей-альбиносов – из-за необычного внешнего вида в Африке их нередко воспринимают как средство связи с потусторонними силами.

Ирина Летинская