В Коннектикуте более 70 человек получили «передоз» спайсом

От крупной массовой передозировки синтетическими курительными смесями в штате Коннектикут пострадало более 70-ти человек.

Госпитализирован 71 человек, ещё несколько от медицинской помощи отказались. О смертельных случаях не сообщалось, но несколько человек пребывают в очень тяжелом состоянии.

Десятки людей без сознания были найдены сегодняшним утром в городском парке New Haven Green, возле Йельского университета, в котором распространяли курительные вещества, известного под названием «спайс». Они содержат синтетические канабиноиды, которые в разы опаснее растительных. Законы, призывающие к ответственности за употребление как обычной, так и синтетической марихуаны в различных штатах сильно разнятся.

Полиция задержала трёх человек, замешанных в распространении наркотика. Сейчас ведутся допросы, расследование продолжается. Если причастность задержанных удастся доказать, то им светит немалый срок лишения свободы.

Святослав