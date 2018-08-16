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| | В Коннектикуте более 70 человек получили «передоз» спайсом

В Коннектикуте более 70 человек получили «передоз» спайсом

Сегодня, 15:08

От крупной массовой передозировки синтетическими курительными смесями в штате Коннектикут пострадало более 70-ти человек.

 

Госпитализирован 71 человек, ещё несколько от медицинской помощи отказались. О смертельных случаях не сообщалось, но несколько человек пребывают в очень тяжелом состоянии.

Десятки людей без сознания были найдены сегодняшним утром в городском парке New Haven Green, возле Йельского университета, в котором распространяли курительные вещества, известного под названием «спайс». Они содержат синтетические канабиноиды, которые в разы опаснее растительных. Законы, призывающие к ответственности за употребление как обычной, так и синтетической марихуаны в различных штатах сильно разнятся.

Полиция задержала трёх человек, замешанных в распространении наркотика. Сейчас ведутся допросы, расследование продолжается. Если причастность задержанных удастся доказать, то им светит немалый срок лишения свободы.


Святослав
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