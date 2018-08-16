СМИ: Пожилой отец Меган Маркл выпустит личную коллекцию толстовок

Идея отца супруги принца Гарри многих насмешила, несмотря на то, что мужчина известен довольно неплохим собственным стилем.

Вчера в Сети появились слухи, что отец Меган Маркл Томас собирается выпустить личную коллекцию толстовок. Сводная сестра жены наследника британского престола Саманта выразила восхищение по поводу новой мужской линии Томаса Маркла. Многие, тем не менее, сомневаются, что мужчина станет дизайнером и выпустит коллекцию, так как единственный достоверный эпизод этого дела – любовь Томаса Маркла к этому виду одежды.

СМИ связались с мужчиной, дабы узнать его намерения, в ответ Тома заявил, что вначале собирается обсудить эту тему с дочерью и королевской семьей и потом принимать нужное решение.

Никита Готский