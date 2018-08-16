Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле

На фоне многочисленных кликушеств о приближающемся Апокалипсисе, связанным с планетой Нибиру, учёные активировали очередные предсказания о грядущем конце света. Правда, причины были названы куда более прозаические.

По расчётам исследователей, человечество прекратит своё существование из-за грязи. Созданная австралийскими учёными компьютерная программа «Мир един» даёт печальный прогноз, что уже к 2020 году Земля станет непригодной для жизни. Виной этому загрязнение окружающей среды, рост населения и истощение ресурсов планеты. Непригодность для жизни большей части земной территории приведёт к вымиранию человечества. По оценкам экспертов, численность населения Земли упадёт до уровня начала XX века.

В результате варварской деятельности человека и увеличения количества выбросов в атмосферу, наступит глобальное потепление, которое будет сопровождаться таянием ледников и повышением уровня Мирового океана. В связи с этим, значительная часть суши будет затоплена, многие столицы мировых держав уйдут под воду. Кроме этого, потепление неизбежно приведет к истощению почвы, неурожаям, повышению цен на продовольствие. Учёные рассказали, что человечество выживет, если численность населения сократится до 1 миллиарда человек. По их мнению, исход хоть от ядерного, хоть от грязевого Апокалипсиса будет один – большая часть землян погибнет.

Дмитрий Брокгауз