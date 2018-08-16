Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

Мнения

Не успел родиться ребенок – уже продают: Лободу осудили за фото с новорожденной дочкой для мужского журнала

 Украинская певица уже давно привыкла к скандалам вокруг себя, однако на этот раз к критике фанатов

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

От Редактора

Дорога для мазохистов: Россияне рассказали об «ужасах» М4 «Дон»

А всему виной рассказ одного из пользователей. В желании сэкономить на авиабилете, он чуть не

Сюжеты:

Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле В США рассказали, почему они никогда не смогут завоевать Россию В США использовали искусственный интеллект для безотходности в торговле Звезда «Сватов» обратилась в полицию из-за угроз поклонника Джонни Депп обвинил бывшую жену в справлении нужды в супружеском ложе Фанаты попытались выяснить, правдивы ли слухи о беременности Марго Овсянниковой от Артема Сороки Швейцарские ученые нашли метод подавить хронический зуд «Не счастливые дети с мячиком»: Виктория Боня испугалась робота на прогулке Супруга Стаса Костюшкина узнала об измене супруга Леннон выложил в Instagram совместный снимок с Маккартни Судебные тяжбы из-за нового «Простоквашино» могли добить Успенского Дуров призвал пользователей во «ВКонтакте» выступить против Альянса за Орду
| | Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле

Учёные рассказали о «грязевом Апокалипсисе» на Земле

Сегодня, 11:03

На фоне многочисленных кликушеств о приближающемся Апокалипсисе, связанным с планетой Нибиру, учёные активировали очередные предсказания о грядущем конце света. Правда, причины были названы куда более прозаические.

По расчётам исследователей, человечество прекратит своё существование из-за грязи. Созданная австралийскими учёными компьютерная программа «Мир един» даёт печальный прогноз, что уже к 2020 году Земля станет непригодной для жизни. Виной этому загрязнение окружающей среды, рост населения и истощение ресурсов планеты. Непригодность для жизни большей части земной территории приведёт к вымиранию человечества. По оценкам экспертов, численность населения Земли упадёт до уровня начала XX века.

В результате варварской деятельности человека и увеличения количества выбросов в атмосферу, наступит глобальное потепление, которое будет сопровождаться таянием ледников и повышением уровня Мирового океана. В связи с этим, значительная часть суши будет затоплена, многие столицы мировых держав уйдут под воду. Кроме этого, потепление неизбежно приведет к истощению почвы, неурожаям, повышению цен на продовольствие. Учёные рассказали, что человечество выживет, если численность населения сократится до 1 миллиарда человек. По их мнению, исход хоть от ядерного, хоть от грязевого Апокалипсиса будет один – большая часть землян погибнет.


Дмитрий Брокгауз
Новости по теме
Планета Нибиру наносит удар: учёные предсказали дату конца света
Планета Нибиру наносит удар: учёные предсказали дату конца света

 Учёные поделились информацией о приближающемся конце света.

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе
Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе

Стивен Хокинг, физик из Великобритании, ушел из жизни в 76 лет. Физик шесть раз говорил о конце света, и каждый раз обосновано высказывал причины, приведшие к…

Учёные опубликовали список вероятных причин конца света
Учёные опубликовали список вероятных причин конца света

Специалисты уверяют, что конец света неизбежен, так как в скором будущем Землю ждёт столкновение с мифической планетой Нибиру. Сотрудники Оксфордского…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости