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| | Австралийка ради «лайков» родила в ванной в компании мужа и собак

Австралийка ради «лайков» родила в ванной в компании мужа и собак

Сегодня, 15:31

Желая родить ребенка на свет в домашних условиях и в окружении близких, австралийка подвергла своего малыша и себя нешуточной опасности.

Блогер Джесси Гетсе ещё во время беременности проинформировала читателей о своём намерении рожать дома. Несмотря на предостережения, она решилась на этот шаг. Судя по всему, блогер просто не смогла устоять перед соблазном получить сотню новых подписчиков, лишнюю тысячу «лайков» и несколько десятков тысяч просмотров за демонстрацию появления на свет собственного ребёнка. На своей странице в Instagram Джесси разместила фото и видео этого процесса. Роженица легкомысленно разместилась в джакузи и приготовилась к схваткам. Компанию в ванной комнате ей составили перепуганный супруг и две весёлые собаки, которые норовили влезть к хозяйке в джакузи. Пока жена рожала дитя, муж гонял разгулявшихся собак.

Несмотря на вопиющую антисанитарию всего процесса, роды закончились благополучно, но счастливая мать получила огромную дозу критики от читателей. Возмущенные подписчики уверяли непутёвую женщину, что всё могло закончиться очень плохо. Они утверждали, что блогер решилась на такое только ради интернет-славы. Комментаторы говорили, что если велико желание рожать дома в воду, то необходимо пригласить хотя бы одного акушера. По статистике, риск смерти новорожденного при родах в домашних условиях в 7 раз выше, чем при больничных родах.


Дмитрий Брокгауз
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