Пентагон опубликовал секретные материалы об инопланетной агрессии

В опубликованных материалах из секретной «Расширенной программы идентификации аэрокосмической угрозы», недвусмысленно сказано о военных угрозах для безопасности США. Помимо традиционных противников Америки – России и Китая, опасность может исходить от инопланетных агрессоров.

В этом 500-страничном докладе сотрудники Пентагона отчитываются об исследованиях, которые проводились с целью изучения иностранных аэрокосмических угроз. В нём неоднократно упоминается фразы «инопланетная жизнь» и «экзотические НЛО» в контексте обороноспособности Соединённых Штатов. В докладе сказано об фундаментальном интересе военного ведомства США к концепциям в областях квантовой механики, ядерной физики, теориях гравитации и электромагнитной динамике. По мнению бывшего сенатора Гарри Рида, применение этих технологий в военно-промышленном комплексе приведёт к мировой катастрофе.

По данным опубликованной программы, США достигли значительных успехов в расшифровке инопланетных сигналов. Которые улавливают мощные телескопы. При этом, большая часть свидетельств и фактов о внеземных цивилизациях не рассекречены. По словам одного из руководителей проекта Луиса Элизондо, на складах в пустыне Невада хранятся обломки межпланетных кораблей и останки инопланетян.

Дмитрий Брокгауз