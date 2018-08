В США посетитель пришел в зоопарк, чтобы отшлепать бегемотиху Рози

Полицейские Лос-Анджелеса ищут хулигана, который позволили себе отшлепать бегемотиху Рози в местном зоопарке. Правоохранители заинтересовались этим делом после просмотра ролика в Сети.

На видео заметно, как мужчина подкрадывается к животному, преодолевает ограду, шлепает бегемотиху Рози и убегает. Нарушитель весело машет рукой на камеру и улыбается. Из этого следует, что он пришел в зоопарк, чтобы отшлепать животное и запечатлеть данный процесс на видео. В результате рукоприкладства бегемот не пострадал. В Лос-Анджелесе запрещается прикасаться к зверям. Это можно делать только за отдельную плату.

Could you ever be this bold to slap a #hippo butt? #STLA#whodidthat #ikyfl #couldyou #daredevil #zoomchallenge pic.twitter.com/AC934unLax