Эксперты выяснили, что Джакарта исчезнет с лица Земли

Ежедневно самый крупный город Индонезии погружается в воду.

Эксперты сообщили, что если не предпринять меры, то к 2050 году многие уголки Джакарты уйдут под воду. Причиной катаклизм - болотистая почва, омываемая Яванским морем, через которую протекает 13 крупных рек. В последнее время наводнения стали крайне разрушительны. Информацию сообщают в BBC News.

Специалисты отметили, что к средине столетия около 95% северной части мегаполиса сотрутся с лица Земли. Ежегодно Джакарта погружается на 25 см.

Сообщается, что уже практически весь город ниже уровня моря. В мегаполисе волнообразные дороги, неустойчивая почва и промежуточно затоплены участки улиц.

Чтобы спасти крупнейший город Индонезии нужно создать искусственные водоемы или пользоваться дождевой водой. Однако эксперты сообщают, что в скором времени помочь Джакарте не выйдет, так как никто не знает как реализовать план в жизни.