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| | У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии

У обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии

Сегодня, 20:39

Трагедия с постройкой Моранди может вскоре повториться, если не принять меры.

Сегодня упал 200-метровый мост в итальянском городе Генуя, а вместе с ним упали автомобили и грузовики. К вечеру вторника умершими признаны, как минимум, 35 человек. Однако у обрушившегося моста в Италии есть «братья-близнецы» в Венесуэле и Ливии, также возведенные по проектам знаменитого архитектора Риккардо Моранди. Причем, мост через венесуэльское озеро Маракайбо на 1100 метров длиннее итальянской постройки.

Мост Моранди был построен в Венесуэле всего пять лет назад. Третья постройка мостостроителя была возведена в 1970-х годах в ливийском городе Вади Аль-Куф, и по своей конструкции он еще больше напоминает рухнувший мост в Генуе.

Эксперты все еще выясняют причину обвала моста в Италии. По одной из версий, это могло произойти из-за коррозии стальных троссов (вантов) под бетонным покрытием. Вантовые мосты распространены не только в Европе, но и в России. Тем временем сами итальянцы считают, что мост «был гнилым» и требовал полной реконструкции, а не косметического ремонта, который бы произведен в 2016 году.


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