Европу может накрыть новой волной терроризма – тунисские радикалы пытаются пересечь границу

В Тунисе арестованы 15 мигрантов, планировавших пересечь европейскую границу. Не исключено, что среди них были участники террористических группировок.

13 августа в МИД Туниса сообщили об успешно завершенной операции по ловле мигрантов. Под арест попало почти два десятка выходцев из Северной Африки, девять из которых относятся к так называемым такфиристам – исламским радикалам. В ходе допроса беглецы признались, что действительно собирались незаконно покинуть страну. Причастность задержанных к террористическим группировкам сейчас выясняют спецслужбы.

Бегство агрессивно настроенных исламистов может быть обусловлено внутренними конфликтами в одной из самых известных террористических группировок в мире – ИГИЛ (организация запрещена в РФ). После июньского разгрома боевиков в Сирии преступная ячейка лишилась лидера. Абу бакр аль-Багдади был ранен, пережил клиническую смерть и сейчас находится в предсмертном состоянии. Его место занял Абу Усмана ат-Туниси, выходец из Туниса. Однако новый лидер устраивает далеко не всех, поэтому внутри группировки разгорелась борьба за власть.

Все это может обернуться трагическими событиями. В «послужном списке» экстремистов десятки терактов, унесших жизни невинных людей. Два года прошло со времен трагедии во французской Ницце, когда грузовик на высокой скорости влетел в людей, собравшихся посмотреть фейерверк. Тогда погибло 86 человек, из них две россиянки. За рулем большегруза находился 33 летний уроженец Туниса. Власти Франции 15 августа решили провести фейерверк в знак скорби. В городе объявлена высшая степень безопасности, к охране привлечена муниципальная и национальная полиция, а также военные.

Похоже, что политическую нестабильность в Тунисе террористы оборачивают себе в пользу. Рост безработицы в Северной Африке провоцирует бедственное положение местного населения. И если одни выходят на митинги и требуют снизить цены на продукты и изменить налоговые ставки, другие без лишних слов вступают в ряды боевиков. Однако власти страны игнорируют нарастающее экстремистское настроение горожан. Они либо бездействуют, либо переключают внимание граждан на незначительные события. К примеру, безосновательное задержание российского судна Ural, которое сделало остановку в Северной Африке из-за поломки. Корабль заплыл в тунисский порт Сфакс в феврале 2018 года, но покинуть его пределы не может до сих пор. Таможенная служба аргументировала задержание подозрением в причастности экипажа к терроризму, не имея доказательств. Еще один пример: распоряжение нового мэра Туниса Суад Абдеррахим, которая предпочла борьбе с терроризмом ликвидацию мусора на городских улицах.

С таким подходом Тунис может оказаться в зоне отчуждения. Уже в этом сезоне во многих российских городах зафиксировано резкое снижение туристического потока в Северную Африку. Что не так уж и удивительно: большинство людей опасаются находиться на территории страны со столь нестабильной безопасностью. Такой отдых может обойтись куда дороже предполагаемых расходов в бюджете.