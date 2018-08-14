В Индии ребенок начал издавать странные звуки из-за проглоченной пищалки

В Индии родители четырехлетнего ребенка обратились в больницу, поскольку мальчик издавал странные звуки при кашле. Информация о случившемся появилась в журнале The New England Journal Medicine.

Ребенок чувствовал себя неплохо, но при кашле издавал свистящие звуки и это насторожило взрослых. Родители отвели малыша к докторам, чтобы они поставили диагноз. Рентген показал, что легкое мальчика неестественно раздуто. Врачи сразу заподозрили наличие инородного тела в организме юного пациента. Медикам удалось вытащить предмет из легких ребенка благодаря бронхоскопии. Они ввели ему в дыхательные пути инструмент, состоящий из трубок. В результате данной процедуры выяснилось, что в легких мальчика находилась детская игрушка – пищалка. Этот предмет и стал причиной странных звуков, издаваемых при кашле.

Родители подтвердили, что их сын действительно играл с пищалкой перед тем, как с ним начали происходить странности. Подобный случай произошел с британским почтальоном. Однако мужчине удалили свисток лишь через 40 лет после того, как он попал в легкие, когда заподозрили у него онкологическое заболевание.

Домбровский Сергей