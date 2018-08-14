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| | Эксперты назвали самый комфортный город для жизни

Эксперты назвали самый комфортный город для жизни

Сегодня, 11:00

В этом году лидерство смогли вырвать Вена, Мельбурн и Осака. Городом, который в наибольшей степени ухудшил свое положение в рейтинге, стал Киев, столица Украины.

 

Исследованием занимались эксперты из The Economist. Именно они назвали самый комфортный город для жизни. Впервые за семь лет на вершине списка смог оказаться европейский город Вена.

Критерии, по которым составляется индекс комфорта для города, включает в себя различные показатели, вроде стабильности, безопасности, здравоохранения, образования, культурной атмосферы и развития городской среды. Максимальная сумма баллов, по которым проходят эти показатели, достигает 100.

После выставления оценки на каждый пункт баллы суммируются, после чего берется средний показатель с учетом веса каждого из показателей. Столица Австрии в этом году показала практически идеальный результат в 99,1 балла. По всем показателям она смогла набрать 100 очков, а исключением стала лишь культура и окружающая среда.

До этого на протяжении почти семи лет первое место в рейтинге доводилось удерживать австралийскому Мельбурну. Несмотря на то, что в этом году он показал улучшение показателей, но все же Вена практически по всем характеристикам смогла его обогнать.


Николай Офицеров
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