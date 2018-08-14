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| | Юлия Тимошенко: Рабы в Древнем Египте зарабатывали больше современных украинцев

Юлия Тимошенко: Рабы в Древнем Египте зарабатывали больше современных украинцев

Сегодня, 10:50

Лидер украинской партии «Батькивщина», которая также намерена баллотироваться в президенты, заявила о необходимости создания благоприятных условий, дабы избежать подобных вещей.

 

Также Тимошенко хотела бы, чтобы поток украинцев, уезжающих в Польшу на заработки, серьезно упал, ведь они едут туда, в основном, от безысходности, ведь украинский рынок труда не может предложить им достойной альтернативы. Соответствующее заявление политик сделала на просторах своего Facebook.

«Сейчас в украинских селах приступили к приему яблок с различных приусадебных участков и садов. Цена вообще феноменальная: 30 – 40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона получали даже больше. Иначе как очередным издевательством над народом Украины это назвать нельзя», - утверждает Юлия Тимошенко.

Также она добавила, что экономическим фактором, который поддерживает граждан Украины, являются, прежде всего, не финансовые реформы власти, а те средства, которые высылаются из-за рубежа. По мнению Тимошенко, только за последние три месяца их объем составил более 800 миллионов долларов.

«Сегодня речь идет не только оттоке за рубеж интеллекта и мозгов, а также о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны заниматься подъемом национальной экономики Украины, однако из-за безвыходного положения поднимают чужую», - утверждает она.

В июле директор Всемирного банка по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила о том, что около 25% украинцев живут за чертой бедности.


Николай Офицеров
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