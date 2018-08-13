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| | Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками

Очевидец снял неудачную попытку НЛО спрятаться за облаками

Сегодня, 17:00

Обычный водитель заметил в облаках странный объект и снял его на видео. Теперь уфологи со всего мира бьются над разгадкой происхождения силуэта в небе.

Любители паранормальных явлений активно обсуждают новое видео с предполагаемым НЛО. Водитель ехал на своей машине по одной из автомагистралей штата Миссури в Америке. Вблизи Канзас-Сити очевидец заметил странный силуэт в облаках. Мужчина решил снять происходящее и опубликовал 3-минутный ролик в Сети.

На записи видно, как треугольное нечто появилось прямо посреди облака. Примечательно, что за странным отверстием ничего не было. Уфологи уверены, что очевидец снял неудачную попытку инопланетного корабля спрятаться. Пришельцы применили технологии, помогающие делать летающее судно невидимым, однако не учли погоду. В тот день было облачно, поэтому мельчайшие капли воды и кристаллов льда в облаке сталкивались с НЛО и помогали отчётливо его увидеть. Другая теория гласит, что никакого инопланетного корабля там уже нет – он улетел и оставил только след за собой.      


Яна Белова
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