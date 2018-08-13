Сильно устали: В Польше ушел на больничный весь полицейский участок

В Западно-Поморском воеводстве Польши существует острая нехватка сотрудников правоохранительных органов. Ситуация накаляется летом, когда часть работников уходит в отпуск. Их коллеги испытывают повышенную нагрузку.

В воеводстве Шецин на больничный ушел весь полицейский участок, отвечающий за порядок на одной из польских железнодорожных станций. В отделе расследований населенного пункта Камень-Поморски не осталось ни одного сотрудника – все почувствовали недомогание. Руководители полицейских отделений говорят, что такая ситуация сложилась не из-за забастовок. Правоохранители не имеют права выражать недовольство, поскольку представляют власть. Причиной массовых заболеваний названа сильная усталость.

Полицейские переутомляются из-за чрезмерной нагрузки, чувствуют недомогание и обращаются за помощью в клиники. Особенно это касается Западного Поморья в Польше. Оно находится рядом с Германией, поэтому люди массово едут трудится в соседнюю страну. Там платят лучше, а работа легче. Сейчас в Западном Поморье официально зафиксирована нехватка более 10% полицейского состава.

Домбровский Сергей