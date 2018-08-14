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| | Индия увеличит количество запусков спутников в космос

Индия увеличит количество запусков спутников в космос

Сегодня, 03:30

Астрономическую операцию Дели намерено провести в 2018-2019 годах, всего предполагается отправиться на орбиту полсотни объектов.

 

Руководители Организации космических исследований Индии собираются в ближайшие 16 месяцев увеличить количество запусков на орбиту Земли. В указанный период времени индусы планируют запустить 31 спутник, а в течение трех лет всего планируется отправить в космос 50 спутников, включая иностранного производства. Самой первой миссией станет вывод на земную орбиту двух объектов из Британии индийской ракетой PSLV.

Весной-летом 2019 года Организация собирается провести испытание легкой ракеты SSLV: бюджетного носителя, необходимого для запуска малых спутников. Вес ракеты составит 100 тонн, построить ее индийские конструкторы намерены менее чем за неделю. Данный проект нужен для усиления роли Индии на рынке космических запусков.


Никита Готский
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