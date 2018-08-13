Гонка со времненем: В Индии пытаются спасти девочку с ужасным комом на шее

Душераздирающие снимки 10-месячной малышки облетели Сеть. Меленькой Каокучанти Реанг диагностировали артериовенозную мальформацию.

Издание Dailymail рассказало душераздирающую историю 10-месячной Каокучанти Реанг. Снимки данной девочки уже облетели Сеть, и шокировали многих пользователей. Дело в том, что на шее у малышки выросла буквально скала из кровеносных сосудов. Теперь в Индии пытаются спасти малышку. Ее мать 20-летняя Бактирунг рассказала, что у девочки начался кашель и появились симптомы простуды. Она отвела ее в местную больницу в Северной Трипуре, но врачи не смогли установить, что происходит с девочкой. Тогда о девочке с ужасным комом на шее из открытых источников узнал 38-летний активист Исаак Кайпенг. Он рассказал Бактуринг, куда можно обратиться за помощью. Девочку отвезли в больницу AGMC в Агартале. Там медики смогли выяснить, что с 10-месячной Каокучанти Реанг. Ей диагностировали редкое заболевание - артериовенозную мальформацию. Спасти малышку можно с помощью операции, стоимость которой 500 тысяч рупий (около 5,6 тысяч фунтов стерлингов). Специалисты утверждают, что сейчас главным врагом ребенка является время, с которым они объявили гонку.

Бактуринг Реанг не имеет мужа и какой-то материальной поддержки, поэтому сумма операции является для нее неподъемной. Деньги на операцию в Индии мать девочки собирает при помощи благотворительного фонда

Виктория Озерова