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| | В Австралии сняли на камеру прозрачного инопланетянина

В Австралии сняли на камеру прозрачного инопланетянина

Сегодня, 13:36

Тайваньский уфолог Скотт Уорринг в очередной раз удивил публику своим заявлением. Исследователь космоса убеждает общественность, что скоро все жители Земли перестанут сомневаться в существовании инопланетян.

 

Уфолог снял на камеру на 90% прозрачное существо, которое сложно заметить человеческим глазом. Уорринг говорит, что в объектив попал инопланетянин, прилетевший к землянам для установления контакта. Уфолог систематически изучает снимки космического агентства NASA и делает громкие заявления по поводу наличия на фото доказательств существования иных обитаемых миров за пределами нашей планеты.

Уорринг опубликовал снимки в Сети, но многие пользователи обвинили его в фантазерстве. Исследователь убежден, просто глаза людей плохо видят прозрачные предметы, поэтому и возникают споры из-за этого фото. Он не объяснил, как ему удалось заметить в этом объекте инопланетянина. Специалист для сгущения красок показал видео, сделанное в 2015 году в Тайване. В ролике можно увидеть подобные предметы, витающие в небесах.


Домбровский Сергей
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