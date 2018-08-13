Массовая подростковая беременность спровоцировала демографический бум в Мозамбике

После окончания войны вначале 90-х население бывшей европейской колонии почти за два десятилетия выросло на 40% и достигло 29 миллионов человек.

В Мозамбике происходит демографический бум благодаря подростковой беременности. Многие несовершеннолетние девочки беременеют от своих зрелых мужей и рожают детей, уходя их школы и тем самым оставаясь без образования и шанса получить работу. В Мозамбике очень высокий уровень юношеских браков и подростковой беременности, показатель этой страны является одним из самых высоких на планете.

Несовершеннолетняя жительница деревни Джулия Афонсо говорит, то ее родители очень хотели, дабы она вышла замуж. Близкие получили от ее супруга в качестве приданного чуть более 20 евро и надеются, что дочь в дальнейшем будет помогать им и обеспечивать в старости.

По данным ООН, почти половина женского населения Мозамбика связывает себя узами брака до наступления 18-летия. Около 46% девочек или беременны, или уже воспитывают детей. Местные власти считают, что ранние браки приводят к обнищанию и так бедного населения африканского государства.

Никита Готский