В Канзасе в новостном выпуске появился сверкающий НЛО

Ведущая новостей прокомментировала случай, считая, что камеры зафиксировали метеор, однако уфологи с ней оказались не согласны.

11 августа в вечернее время выпуск известий о Канзасе оказался разбавлен странной сверкающей точкой, промелькнувшей на дальнем плане. НЛО пронеслось по окрестностям штата и исчезло. У ведущей не было времени рассуждать о происхождении объекта, потому она дала ему короткую характеристику и занялась прогнозом погоды. Ролик с этим фрагментом появился в Сети, тут же вызвав множество споров.

По мнению уфологов, администрация канала обязана проверить запись, так как это поможет понять, действительно ли там проскочило НЛО. Однако интернет-пользователи не слишком уверены в инопланетном происхождении объекта. По их мнению, появиться в кадре могла птица или летучая мышь. Либо это и вовсе телевизионщики так пошутили – тема НЛО очень популярна, поэтому акцент на ней делают при каждом удобном случае.

Ирина Летинская