В Испании после призывов рэпера попрыгать зрители попадали в воду

Инцидент произошел на фестивале O Marisquino на Пиренеях во время шоу музыканта Reis B.

Во время концерта рэп-исполнителя в Испании деревянная площадка, на которой находились сотни зрителей, упала в воду, после того, как он попросил их попрыгать. Пострадали 266 человек, из них двое являются несовершеннолетними, их срочно госпитализировали. Местные власти утверждают, что угрозы жизни этим людям нет.

Свидетели сообщают, что при попадании в воду среди зрителей началась паника. Юная гостья фестиваля заявила, что пострадавшие не могли выбраться на землю и толкали друг друга. Она не дотронулась до воды, так как под ней было много людей.

Ранее в Испании во время другого фестиваля взорвалась пиротехника, в результате чего ранения получили 20 человек. Ошибкой мог стать запуск фейерверков.

Никита Готский