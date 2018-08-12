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| | В пустыне Гоби обнаружили таинственный огромный объект неизвестного происхождения

В пустыне Гоби обнаружили таинственный огромный объект неизвестного происхождения

Сегодня, 22:58

Западные исследователи, которые являются сторонниками всемирных заговоров, рассказали о своей находке, найдя ее на «Google Планета Земля».

 

Активисты обнаружили огромное сооружение правильной геометрической формы в пустыне Гоби на севере Китая. Объект может быть заброшенной военной базой или научной станцией, не стоит исключать, что он имеет связь с представителями внеземных цивилизаций. Первооткрыватели считают, что нашли остатки базы, где проходили работы по созданию космической базы, на что указывают стоящие на поверхности земли в пределах сооружения структуры, напоминающие самолеты.

Ранее на дне моря в районе Бермудского треугольника исследователи нашли странный объект, который почти не напоминает ни один из знакомых людям объектов. Многие предполагают, что это утонувший НЛО, потерпевший крушение миллионы лет назад, официальная наука пока не дала свою оценку обнруженному.


Никита Готский
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