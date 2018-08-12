Авария произошла накануне, в провинции Папуа. Остальные восемь человек, находившиеся на борту самолета РС-6 погибли.

Связь с одномоторным воздушным судном была утрачена после сорока минут полета. Спасательный отряд сразу начал поисковую операцию. Тела пассажиров нашли в лесах недалеко от Оксиби. в итоге выяснилось, что в крушении самолета в Индонезии выжил единственный пассажир – 12-летний мальчик, но и он был ранен.

Причины произошедшей катастрофы пока на стадии выяснения. Свидетели уверяют, что слышали несколько громких хлопков.

Об оскибских лесах в провинции ходят недобрые слухи. в этом же районе три года назад также произошло крушение. В аварию попал самолет местного авиаперевозчика Trigana Air Service. Тогда причиной гибели лайнера стало столкновение с горой за десять минут до посадки. 54 человека погибли. Эксперты отмечают, что индонезийская гражданская авиация занимает одно из самых низких мест в мире по безопасности. До прошлого года европейские страны запрещали авиакомпаниям Индонезии летать над Европой. Запрет частично был снят лишь в прошлом году.

Дарья Светозарова