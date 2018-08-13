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| | Прорастающее в теле крысы растение удивило пользователей Сети

Прорастающее в теле крысы растение удивило пользователей Сети

Сегодня, 04:30

Скорей всего семена растений попали в рану, где начали стремительно расти.

 

В Сети ролик с живой крысой, на которой прорастают соевые бобы, стремительно набирает просмотры. Видео опубликовали на интернет-портал «Я плакал». Дивное зрелище зафиксировано в Индии.

Сообщается, что фермер узрел необычного грызуна и запечатлел его на видеокамеру. На кадрах можно увидеть как растут соевые бобы. Мужчина предполагает, что семена чудным образом попали прямо на рану и там уже начали прорастать.
Фермер отметил, что начал посев соевых бобов за 40 дней до того, как узрел крысу. Чудо-грызуна мужчина продемонстрировал всем своим приятелям.

Известно, что нюх у крыс развит просто замечательно. Они запросто могут выявить отравленную пищу даже при малейшей концентрации в ней ядовитых веществ. Например, грызун может учуять 1 грамм яда в 10000 кг еды. Именно поэтому уничтожение крыс - сложная задача.


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