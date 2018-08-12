В Африке бегемоты убили 2 человека за неделю

В Кении от зубов бегемотов независимо погибли турист и местный рыбак. С начала года жертвами африканских животных стали 6 человек.

Быть убитым бегемотом не так просто, как может показаться, говорят зоологи. Животное должно быть разъярено, чтобы проявить смертельную агрессию. Но последние годы количество жертв растёт, а причиной тому называют наводнение. Значительно повышающийся уровень воды на пастбищах вынуждает бегемотов мигрировать к ухоженным территориям – фермам и отелям.

Часто туристы или беспечные местные жители не обращают внимания на пришельцев, отправляются их фотографировать и даже занимаются своими делами вблизи бегемотов. Разозлённый из-за недостатка пищи и «акклиматизации» бегемот вынужден нападать на врага.

Последние два случая были зафиксированы в течение одной недели. Туриста и рыбака бегемоты укусили за грудь. Вследствие кровотечения и травм люди не проживают и двух часов. Власти Кении и Танзании знают о происшествиях, но вину лихо перекладывают на людей. Речи об эпидемии в Африке не ведётся.

Елизавета Трюфель