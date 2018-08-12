Из-за взрыва в Сирии погибли 36 человек

Инцидент произошел в деревне Сармада, которая находится возле турецкой границы.

В результате взрыва в провинции Идлиб (Сирия) погибли 36 человек, включая нескольких детей. Как пишут СМИ со ссылкой на представителей сирийской оппозиции, хлопок произошел в подвале дома, где сбереглось вооружение. Далее возникло обрушение двух помещений. В итоге также пострадали многочисленные жители деревни. Склад с оружием мог являться собственностью радикальных исламистов.

Ранее глава российского государства Владимир Путин обсудил сирийскую ситуацию со своим иранским коллегой Хасаном Роухани. Кремлевский лидер отметил огромный объем сотрудничества с Тегераном, включая факторы урегулирования таких кризисов, как в Сирии.

Также сообщается о намерении Дамаска возобновить работу старинных колес-норий для перекачки воды в Хаме. Строителям придется не только отремонтировать нории, но и очистить русла рек.

Никита Готский