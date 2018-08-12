Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

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Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

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| | Новую социальную картину Бэнкси украли в Британии за одни сутки

Новую социальную картину Бэнкси украли в Британии за одни сутки

Сегодня, 17:43

Сообщается о интерпретации дорожного знака, который предупреждает автомобилистов о переходе через проезжую часть пенсионеров.

 

Очередная картина художника из Англии Бэнкси пропала через сутки после установки на улице Клеведон, графства Сомерсет. Произведение мастера повторяет знак, отличие с оригиналом только в том, что в работе Бэнкси стариков переносят на собственных спинах дети. Картина появилась на столбе на Бич-роуд, но вскоре его похитили неизвестные грабители.

Бэнкси – псевдоним британского художника и активиста, работающего в жанре стрит-арт. Он стал необычайно популярным на родине благодаря своему таланту, необычному исполнению и остросоциальной тематике.

Ранее стало известно, что в Москве проходит выставка картин венецианских художников XVIII века. Работы из итальянских галерей впервые демонстрируются в едином пространстве, всего москвичи могут увидеть 57 раритетных работ.


Никита Готский
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