Работают по новой схеме. Мошенники требуют биткоины, угрожая раскрыть измены мужей

Аферисты обещают обо всем рассказать женам неверных мужчин, если им не перечислят огромные денежные средства.

В ФБР США сообщили, что в стране действует группа мошенников, отправляющая письма якобы неверным мужьям, угрожая поведать про их походы налево родным супругам. За нераскрытие информации они требуют деньги. Одну из угроз получил американец Джефф Строл, от которого требовали более 15 тысяч долларов в биткоинах, в обратном случае обещая предоставить его жене «доказательства его измены» жене.

В ФБР заявили, что мошенники рассылают разные варианты писем, но все они имеют один и тот же смысл. В письмах злоумышленники обвиняют мужчин в обмане родных, посещении порносайтов и другой компрометирующей информации. В Бюро подчеркнули, что виды афер постоянно меняются, злоумышленники пользуются новейшими тенденциями, связанными с Интернет-технологиями, для успеха своей цели и завладения денег доверчивых граждан.

Никита Готский