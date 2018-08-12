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| | McDonald's будет бесплатно кормить одного человека до конца жизни

McDonald's будет бесплатно кормить одного человека до конца жизни

Сегодня, 15:44

Компания проводит конкурс, победителю которого подарят золотую карту - право питаться во всех ресторанах сети, не оплачивая заказы.

 Золотой картой McDonald's обладают такие известные и влиятельные личности, как Билл Гейтс и Роб Лоу, а теперь ее сможет получить еще один посетитель сети ресторанов быстрого питания. По итогам предстоящего конкурса McDonald's будет бесплатно кормить одного человека до его конца жизни, но при определенных условиях.

Во-первых, пока эту акцию собираются провести только на территории США. Во-вторых, золотую карту подарят тому, кто успеет зарегистрироваться в приложении для смартфона от McDonald's с 10 августа по 24 августа.

Кроме того, также победителю подарят 24-каратный позолоченный чехол для телефона. По словам представителей компании, чехол единственный в своем роде. Пока не известно будет ли проводиться аналогичный розыгрыш и в других странах мира, но фанаты продукции McDonald's очень надеются на это.


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