Невеста позволила своему мужу сбрить волосы в знак борьбы с онкологией родных

36-летняя Джемма Хиятт родом из Уорикшира. Она пошла на смелый шаг в поддержку своей матери Джилл и ее тетушки Мэнди. У женщин был диагностирован рак. Джемма позволила мужу Иану Хиятту побрить ее коричневые волосы сразу же на следующий день после свадьбы. Зрелище наблюдали друзья и родные.

«Моя мама была там в тот день, чтобы поддержать меня, и я очень рада, что она была. Я очень волновалась и нервничала», - заявила Джемма.

Женщина рассказала об истории раковой болезни матери. «Мне было около 17 лет, когда моей маме впервые диагностировали рак молочной железы, ей нужно было провести полную мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию. На то время я была совсем юна, чтобы как-то помочь. У мамы наступила стадия ремиссии, но через пять лет после диагностирования онкологии, она вернулась для регулярной проверки, медики обнаружили рак в другой груди. К счастью, с помощью мастэктомии удалось побороть недуг», - вспоминает с ужасом Джемма.

С тех пор мать Джеммы полностью выздоровела и была одной из тех, кто наблюдал за тем, как Джемма брила голову.

А вот с тетей не все так радостно, у женщины обнаружили терминальную стадию рака. «Недавно моей тете Мэнди был поставлен диагноз - терминальный рак. Ей еще не так много, чуть больше 50 лет», - не так оптимистично сообщила Хиатт.

В честь своих родственниц Джемма решила полностью избавиться от волос.