В Индии мальчик постоянно кашлял, в легких у него обнаружили свисток

Лишь через год после обследования он выздоровел.

Четырехлетний мальчик из Индии вместе со своими родителями приехал в клинику в минувшем году в связи с постоянным кашлем, имевшим «прерывистый свистящий характер». Медики сделали рентген дыхательных путей и выяснили, что его левое легкое было гиперинфлировано, что оказалось вызвано закупоркой воздушного прохода в легкие, это может спровоцировать астму и кистозный фиброз.

Медики выполнили бронхоскопию, вставив тонкую трубку ему в горло и левое легкое, где находился предмет, вызвавший у ребенка постоянный свист – игрушечный свисток. Родные пострадавшего говорят, что их сын действительно раньше часто играл с этой игрушкой до начала кашля, но потом ненароком вдохнул его. Научный сотрудник Всеиндийского Института медицинских наук в Нью-Дели Пирабу Сактивель заявил, что инородные тела в дыхательных путях – довольно распространенное явление. При этом свистящий характер кашля носит исключительно редкий характер». Спустя год после обследования ребенок оказался здоров, а его легкие перестали свистеть.

Никита Готский