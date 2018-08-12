Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Мнения

Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать

Он уверен, что к преступлению причастен российский депутат.

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

От Редактора

«Трясет гениталиями перед малолетками»: Бузову попросили не публиковать откровенные снимки

 Попа есть, а груди нет, стоит хотя бы силиконом их накачать, так как артистка все равно детей

Сюжеты:

Жители одного дома в Ростове платят налоги Украине Ученые объяснили причину сильной боли во время менструации NASA выпускает модель телескопа SOFIA для 3D-принтеров Анджелина Джоли оказалась в больнице с психическим расстройством Мать Меган Маркл готова переехать в Британию, чтобы быть ближе к дочери Меган Маркл окончательно отделяется от семьи в США Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию «Претензия на европейскость»: Захар Прилепин прокомментировал заявление Вайкуле Коллега Влада Листьева рассказал, кто мог его заказать Муж Ким Кардашьян растерялся при вопросе о поддержке Дональда Трампа Свингер тусовка? Панин опубликовал фото с нудистского пляжа Директор Лаймы Вайкуле высказался по поводу заявления певицы о Крыме
| | В Индии мальчик постоянно кашлял, в легких у него обнаружили свисток

В Индии мальчик постоянно кашлял, в легких у него обнаружили свисток

Сегодня, 11:45

Лишь через год после обследования он выздоровел.

 

Четырехлетний мальчик из Индии вместе со своими родителями приехал в клинику в минувшем году в связи с постоянным кашлем, имевшим «прерывистый свистящий характер». Медики сделали рентген дыхательных путей и выяснили, что его левое легкое было гиперинфлировано, что оказалось вызвано закупоркой воздушного прохода в легкие, это может спровоцировать астму и кистозный фиброз.

Медики выполнили бронхоскопию, вставив тонкую трубку ему в горло и левое легкое, где находился предмет, вызвавший у ребенка постоянный свист – игрушечный свисток. Родные пострадавшего говорят, что их сын действительно раньше часто играл с этой игрушкой до начала кашля, но потом ненароком вдохнул его. Научный сотрудник Всеиндийского Института медицинских наук в Нью-Дели Пирабу Сактивель заявил, что инородные тела в дыхательных путях – довольно распространенное явление. При этом свистящий характер кашля носит исключительно редкий характер». Спустя год после обследования ребенок оказался здоров, а его легкие перестали свистеть.


Никита Готский
Новости по теме
Легкие четырехлетнего мальчика издавали странный свист из-за проглоченной игрушки
Легкие четырехлетнего мальчика издавали странный свист из-за проглоченной игрушки

 Родители четырехлетнего мальчика стали свидетелями странного свиста при кашле сына на протяжении двух дней. Затем они обратились в больницу. Инцидент…

В Индонезии мальчик научился «откладывать» куриные яйца
В Индонезии мальчик научился «откладывать» куриные яйца

В Индонезии мальчик подросткового возраста 20 февраля обратился в клинику, жалуясь на боли в животе. Врачи заставили пациента сделать рентген, который выявил в…

Звезда
Звезда "Битвы экстрасенсов" вновь учится жить после тяжелого лечения горла

 Николь Кузнецова являлась участницей 16 сезона шоу. Она страдает болезнью дыхательных путей, в связи с че разговаривает только шепотом, а дышит через…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости