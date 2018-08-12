В США более 40 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Дорожная авария случилась в штате Нью-Джерси, где транспортное средство перевернулось на трассе.

11 августа в США более 40 человек, среди которых есть дети, пострадали в ДТП со школьным автобусом. Ночью общественный транспорт столкнулся с автомобилем, из-за этого автобус перевернулся. К моменту прибытия сотрудников полиции города Ист-Брунсвик штата Нью-Джерси водитель машины скрылся с места аварии.

42 пострадавших доставили в местные лечебные учреждения, в настоящий момент угрозы их жизни нет. Полиция не сообщает погибших людях или о тех, кто сейчас находится в тяжелом состоянии. Однако автомобильная трасса, на которой произошло ДТП, была перекрыта сразу же после приезда полицейских. В Сети появился ролик из одной из машин, проезжающих мимо перевернутого автобуса.

Более месяца назад в США случилась еще она авария с автобусом-амфибией в штате Миссури. Судно потерпело крушение из-за неблагоприятных погодных условий, погибшими признаны 17 человек, среди которых были и несовершеннолетние.