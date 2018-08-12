Лохнесское чудовище уплыло из Шотландии в Англию

Так утверждает очевидец, заметивший лохнесское чудовище на территории английского графства Тайн-энд-Уир.

По мнению жителя маленького британского городка Тайнмут, это впервые, когда полумифический монстр решил уплыть из привычных мест. Отдыхая на местном пляже, мужчина наблюдал некое крупное создание, которое приподнималось над водой. Оно не демонстрировало голову, а, по предположению, только длинную шею, что-то делая на одном и том же месте некоторое время. Однако в Сети, где британец поделился своими наблюдениями, с ним не согласились.

Пользователи отметили, что представленное существо не напоминает им мифического монстра из Шотландии. Более вероятно, что это просто какая-то очень длинная рыба. Например, угорь или селёдочный король. Также пользователи подчеркнули – водоём не выглядит достаточно крупным, чтобы там поместилось лохнесское чудовище. Стоит отметить, что сообщения о наблюдениях таких монстров появляются часто, однако эксперты советуют тщательно изучить фауну, прежде чем принимать странных существ за аномалии.

Ирина Летинская