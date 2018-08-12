В Японии вскоре начнут доставлять посылки дронами

Соответствующая инициатива уже подтвердена правительством государства, о чем заявили представители местных средств массовой информации сегодня, 12 августа.

Данная мера будет касаться малонаселенных районов государства. Именно на небольшие острова и горные районы будет осуществляться доставка посылок при помощи современных дронов. Почтовые компании, которые будут вовлечены в данную инициативу, обязаны будут за собственные деньги обустроить специальные посадочные площадки, где дроны смогут оставлять посылки.

Сами беспилотные средства должны оснащаться специальными датчиками, которые позволяют им производить отслеживание погоды и дают возможность уклоняться от ураганов.

Уточняется, что данный подход должен помочь в решении проблемы с нехваткой рабочего персонала в таких районах, а также в ситуациях, когда возникают стихийные бедствия, которые парализуют процесс почтовых доставок.

Соответствующая инициатива с применением дронов рассматривается крупнейшими торговыми компаниями уже не первый год. Amazon, к примеру, уже постепенно вводят доставку таким инновационным образом и надеются, что в будущем смогут до 80 процентов малогабаритных поставок доставлять исключительно с помощью дронов.

Николай Офицеров