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| | В Манчестере произошла перестрелка, 10 человек пострадали

В Манчестере произошла перестрелка, 10 человек пострадали

Сегодня, 09:11

Полиция работает на месте инцидента и пытается определить причину происшествия.

Сегодня утром в Манчестере в одном из районов города произошла стрельба, из-за которой уже есть 10 пострадавших. Медики оценивают степень тяжесть огнестрельных ран пострадавших как средне тяжелые, но в настоящее время люди находятся в безопасности и их жизням ничего не угрожает.

Тем временем, сразу после происшествия в Манчестере в Сети было опубликовано видео. На кадрах было видно, что люди начинают паниковать.

На месте происшествия работают полицейские, выясняя причину случившего. Для этого были привлечены усиленные полицейские наряды, сообщают иностранные СМИ. Сейчас не известно, кто именно был нападающим, был ли он один и удалось ли полиции его задержать.

Тем временем в официальном Twitter-аккаунте полиции Манчестера есть сообщение, опубликованное вчера. В нем информируют о проведении в городе Карибского карнавала, но к началу стрельбы мероприятие уже должно было закончиться.


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