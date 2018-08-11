Охотники за привидениями обнаружили сверхъестественное в кинотеатре Ноттингема

Людей всегда привлекали всевозможные загадки и паранормальные явления. Благодаря развитию интернета и социальных сетей, теперь им проще искать требуемое и, кажется, они сумели найти нужное.

В последнее время пристальное внимание любителей паранормальщины привлекает заброшенный кинотеатр в Ноттингеме, который стал настоящей колыбелью для различных охотников на приведений. Само старинное здание является хранителем множества секретов и тайн, что и делает его лакомым кусочком для сверхъестественного. В одном из последних твитов охотника за привидениями была опубликована фотография на которой изображён скелет.

Однако бдительные фолловеры обнаружили призрака, который спрятался за рукой фигуры. Многие задались вопросом, куда же смотрит лицо призрака. Кто-то осмелился спросить, возможно ли, что это часть декораций, на что получил отрицательный ответ. Кажется, теперь многие захотят посетить этот кинотеатр и выяснить правду.