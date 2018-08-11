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| | Поджигатель из Калифорнии рассказал о заговоре педофилов, контролирующих мир

Поджигатель из Калифорнии рассказал о заговоре педофилов, контролирующих мир

Сегодня, 16:12

На прошлой неделе 51-летнего Форреста Кларка задержали по подозрению в поджоге более 7 000 гектаров леса.

51-летний поджигатель из Калифорнии рассказал о заговоре педофилов, контролирующих мир. Арестованный Форрест Кларк и ранее был замечен в форсировании в социальных сетях конспиралогических теорий, но никто не ожидал, что мания преследования американца зайдет настолько далеко.

В настоящее время полиция штата Калифорния считает, что Кларк умышленно развел в лесу округов Ориндж и Риверсайд так называемый «священный огонь», уничтоживший более 72 квадратных километров леса (свыше 72 млн квадратных метров) и около десятка зданий. Кларка обвиняют в создании трех источников возгорания, из-за которых под угрозой оказались жизни людей, а также ему вменяют сопротивление при задержании полицией.

Прокурор не сообщил причину совершаемых поджогов, но страница поджигателя в соцсети явное доказательство тому, что мужчина был серьезно одержим теорией глобального антиправительственного заговора. На своей странице Кларк призывал «повесить Папу-педофила», очевидно, имея ввиду Папу Римского. Также вешать мужчина призывал и любого другого человека, обвиненного в педофилии. Кроме того, поджигатель оказался сторонником теории заговора под названием QAnon. Согласно данной теории, президент США Дональд Трамп возглавляет группу влиятельных людей, которые используют детей в качестве секс-рабов и руководящие торговлей детьми.

Многие сторонники этой теории обитали на 4chan и 8chan, публикуя обвинительные статьи против политиков. В июле в Аризоне уже был арестован вооруженный человек в бронированном автомобиле, который утверждал, что нашел «детский секс-лагерь». Подозревать Кларка в поджоге начали из-за рассылаемых им писем с угрозами. Когда полиция пришла поговорить с ним об этом, он встретил стражей правопорядка абсолютно голым, но с огромным золотым медальоном на груди.


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