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| | Зона 51 отбирает пилота для правительственных заданий.

Зона 51 отбирает пилота для правительственных заданий.

Сегодня, 15:09

Зона 51 часто становится объектом для рассуждений об инопланетной жизни и НЛО. Теперь секретная база объявила о том, что у них открыта должность для пилота, который будет выполнять тайную работу.

 Единственная авиакомпания, которой разрешены полёты около Зоны 51, ищет сотрудника, которому придётся пройти жесткий отбор. Кандидат должен быть офицером и высококлассным пилотом, который будет летать по сверхсекретным заданиям. При этом управлять ему предстоит белым самолётом с красной полосой, других опознавательных знаков на нём нет, а тем более не написано название авиакомпании.

Существование самой базы опровергается правительством США, но, видимо, отбирать сотрудников на «несуществующую» работу необходимо. Для некоторых это может стать возможностью заявить о том, что они работают в Зоне 51, которая для многих является символом пришельцев не меньше, чем летающая тарелка. При этом известно, что кандидаты должны быть готовы выполнять задания правительственного значения. Кроме этого, сотруднику придётся переехать жить в Лас-Вегас, чтобы находиться ближе к своей работе.


Соломон Эспи
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