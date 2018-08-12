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| | Страшный Апокалипсис: Облака-цунами ужаснули жителей Иллинойса

Страшный Апокалипсис: Облака-цунами ужаснули жителей Иллинойса

Сегодня, 05:40

Снятое на видеокамеру природное явление спровоцировало бурные дебаты в Интернете. Одни сравнили зрелище с триллером «Туман», снятом по рассказу Стивена Кинга.

 

В городе Анна (Иллинойс, США) небо затянули огромные облака, напоминающие гигантские волны цунами. Многие сравнили увиденное как с фильмом «Туман», так и с библейским Апокалипсисом. Люди сильно испугались зрелища и решили спасаться бегством, но кто-то объяснил, что это обычное природное явление, научно объяснимое, его можно часто увидеть в разных уголках планеты, такое «цунами» обычно является предвестником грозы. Некоторые пошутили, что так происходит захват Земли пришельцами из других миров, а иные стали молиться, ни во что не веря.

В тот же день облака-цунами были видны и над Нижним Новгородом. Устрашающие темно-серые тучи пугали людей в Кутовском, Приокском и Автозаводском районах.


Никита Готский
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