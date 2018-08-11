Замужество помогло британке справиться с онкологией

Болезнь не отступила окончательно, но наметились положительные сдвиги, и больная с законным супругом может отправиться домой для амбулаторного лечения.

Когда больной раком жительнице Портсмута оставалось жить считанные дни, она попросила близких выполнить её последнее желание. Она решила вступить в законный брак со своим сожителем, с которым они вместе 25 лет. Для этого палату украсили воздушными шарами и цветами, а невеста была наряжена в красивое платье. Из городской мэрии явился чиновник, чтобы помочь узаконить отношения.

Все торжества заняли около двух часов, после чего медики проверили состояние онкологической больной. Результаты удивили: состояние женщины после замужества стабилизировалось и уже не было таким обречённым. Нельзя сказать, что она полностью вылечилась, но она справилась с терминальной стадией рака груди, считают врачи. После этого новоявленную семейную пару выписали из больницы под наблюдение амбулаторных медсестер.

Дмитрий Брокгауз