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| | На Илона Маска подали в суд за твит о полном выкупе акций Tesla

На Илона Маска подали в суд за твит о полном выкупе акций Tesla

Сегодня, 12:33

Истцы считают, что инженер обманывал, когда утверждал, что финансирование выкупа обеспечено и манипулировано рынком.

 

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска за его твит о желании выкупить компанию и сделать ее частной. В иске сообщается об обнародовании изобретателем ложных данных по поводу обеспечения выкупа фирмы. В заявлении Калмана Исаака говорится, что продавцы акций Tesla покрывают свои позиции, приобретая ценные бумаги и компании по намерено завышенной стоимости.

Комиссия по ценным бумагам и биржам тоже начала расследование против Илона Маска. Организация пытается определить, были ли у главы Tesla повод заявить о желании приобрести все акции корпорации и наличии должного финансирования, и понять, почему такую важную информацию Маск опубликовал в соцсети.

Ранее руководитель SpaceX обсудил с учеными вопрос по колонизации Марса, подробности встречи остаются пока неизвестными. Два года назад Маск обнародовал план по сборке сверхтяжелой ракеты, которая в конце века сможет переселить 500 000 человек на Красную планету.


Никита Готский
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